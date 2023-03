Wer in den vergangenen Tagen am ehemaligen H&M-Gebäude in Hof vorbeigelaufen ist, hat sich sicher gefragt, warum große Planen in den Schaufenstern hängen. Seit dem Wochenende ist das Geheimnis gelüftet. Die Fränkischen Lichtmaler stellen dort unter dem Titel „Schau:fenster“ ihre Werke aus. Für Oberbürgermeisterin Eva Döhla ist das eine sinnvolle Nutzung eines Leerstands in der Altstadt. Darüber hinaus arbeitet die Stadt derzeit an einer möglichen Nachnutzung für das Gebäude.