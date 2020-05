Schauenstein/Leupoldsgrün: Rathäuser öffnen wieder

Wer in Schauenstein oder Leupoldsgrün etwas im Rathaus zu erledigen hat, kann das ab heute (Dienstag, 12.05.) wieder direkt vor Ort tun. Zwar gelten in beiden Rathäusern jetzt wieder die regulären Öffnungszeiten, allerdings auch strikte Hygienevorgaben und Anweisungen. Neben der allgemeinen Hygiene-Ettikette wie Abstand halten, Husten und Niesen in die Armbeuge oder regelmäßiges Händewaschen, besteht Maskenpflicht. Außerdem sind Termine erforderlich. Mitarbeiter holen die Bürger am Haupteingang ab – durch den Hinterausgang geht es raus.