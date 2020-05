Schauenstein: Keine weiteren Infizierten an der Grundschule

Erleichterung an der Grundschule in Schauenstein: wie das Hofer Gesundheitsamt mitteilt, gibt es eine Woche nach Schließung der Schule dort keine weitere Corona-Infizierten. Wie berichtet, war am vergangenen Wochenende in der Einrichtung bekannt geworden, dass ein Kind aus der Notbetreuung positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Daraufhin wurde die Schule geschlossen und alle engen Kontaktpersonen wie die Familie, alle Kinder der Notbetreuung sowie vier der insgesamt fünf Lehrer der Schule, getestet. Trotz der negativen Tests müssen sich die engen Kontaktpersonen des Kindes weiter einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen.