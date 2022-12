Schauenstein: Hoher Schaden nach Brand einer Scheune

Viele Einsatzkräfte waren am frühen Nachmittag heute in Schauenstein unterwegs. In Uschertsgrün hat eine Holzscheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gebrannt. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Mehrere Traktorreifen und weitere landwirtschaftlich genutzte Gegenstände haben Feuer gefangen. Gerade noch rechtzeitig konnten Feuerwehrleute gelagerte Gasflaschen aus dem Gebäude tragen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von über 50.000 Euro, so die Polizei. Die Ursache ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.