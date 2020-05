Schauenstein: Grundschule muss wieder schließen

Wenige Tage nach dem Wiederbeginn des Schulunterrichts für die Abschlussklassen in Bayern ist die Grundschule in Schauenstein bereits schon wieder komplett geschlossen. Einer Pressemitteilung der Gesundheitsbehörde des Landkreises und der Stadt Hof zufolge ist ein Kind, das die Notbetreuung besucht hatte, positiv auf Corona getestet worden. Das Kind sowie enge Kontaktpersonen, dazu zählen die Familie, die Kinder und die Lehrer der Notgruppe, seien unter Quarantäne gestellt worden. Sie alle werden nun auf Covid-19 getestet. Weil zu den engen Kontaktpersonen vier der insgesamt fünf Lehrer zählen, muss die Schule die nächsten zwei Wochen geschlossen bleiben. Bis zu den Pfingstferien ist an der Schauensteiner Grundschule somit weder Unterricht noch Notbetreuung möglich.