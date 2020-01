Schau rein!: Schüler und Unternehmen im Vogtland sollen sich kennenlernen

In zwei Wochen gibt es im Vogtland die Halbjahreszeugnisse. Wer dann nur noch wenige Monate in der Schule vor sich hat, macht sich vielleicht schon Gedanken über die Zukunft. Möglicherweise bietet sich dann Mitte März sogar schon die Möglichkeit, einmal beim Wunscharbeitgeber reinzuschnuppern. Oder sich im anderen Fall über seine Möglichkeiten zu informieren. „Schau rein!“ heißt die Initiative, sie findet vom 9. bis 14. März statt. Teilnehmen können Oberschüler in der siebten und Gymnasiasten ab der neunten Klasse. Jetzt suchen die Organisatoren noch nach Unternehmen, die sich dabei präsentieren wollen. Bis Ende Februar läuft die Anmeldefrist. Falls euer Unternehmen Interesse hat, findet ihr den Link mit allen weiteren Informationen hier .

