Schafe und Hasen sterben bei Stallbrand in Oberfranken

Bei einem Brand einer Scheune in Tiefenthal bei Creußen sind Schafe und Hasen gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Feuer am späten Dienstagabend ausgebrochen. Der Stall im Landkreis Bayreuth brannte komplett nieder, zudem griffen die Flammen auf eine zweite Scheune über. Insgesamt befanden sich fünf Schafe und zwei Hasen in dem Stall, zwei der Schafe sowie die Hasen kamen bei dem Brand ums Leben. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar.