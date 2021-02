Schärfere Einreiseregeln treten in Kraft: Strenge Kontrollen

München (dpa) – An den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol treten in der Nacht zum heutigen Sonntag schärfere Einreiseregeln in Kraft. Aus Angst vor den dort verbreiteten, ansteckenderen und teils gefährlicheren Varianten des Coronavirus wird an den entsprechenden Grenzübergängen scharf kontrolliert. Die Bundespolizei hat an den betreffenden Grenzen provisorisch stationäre Kontrollpunkte eingerichtet. Wer nicht unter eine Ausnahmeregelung fällt, darf nicht einreisen.

Laut einer Verordnung des Bundesinnenministeriums dürfen aus den betroffenen Gebieten nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger sowie für Lastwagenfahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte. Auch wer aus wichtigen familiären Gründen kommt, etwa zur Beerdigung eines Angehörigen, darf einreisen. Für alle Einreisenden gilt: Sie müssen sich vorab anmelden und einen negativen Corona-Test vorweisen.

