Schärfere Corona-Regeln: Mehr Testmöglichkeiten in der Region

Mit 3G-Plus und möglichen 2G-Plus-Regelungen bekommen Testzentren wieder mehr Bedeutung. Im Vogtland haben die Testzentren in Auerbach, Oelsnitz und Reichenbach künftig auch am Sonntagvormittag geöffnet. Auch in Hof und dem Saale-Orla Kreis ändert sich einiges.

Das Testzentrum von Stadt und Landkreis Hof war bisher am Bahnhof Neuhof, neben der Freiheitshalle.

Die Teststelle zieht aber um, in die Ernst-Reuter-Straße. Das ist das Gebäude des ehemaligen Impfzentrums. Hintergrund ist laut Landratsamt, dass die Menschen am Bahnhof Neuhof bisher draußen anstehen mussten. Da es jetzt aber auf den Winter zugeht, sollen die Menschen in einem Gebäude warten können. Die Teststelle ist weiterhin jeden Tag geöffnet.

Ab Montag startet das Testzentrum in Pößneck im Saale-Orla-Kreis. Dort müsst ihr euch aber vorher anmelden. Nicht mehr geben wird es ab Montag aber das mobile Testzentrum in Schleiz. Auch hier ist der Hintergrund die kalte Jahreszeit.

Öffnungszeiten der Testzentren:

Ab Sonntag:

Testzentrum Hof, Ernst-Reuter-Straße 62 (vorheriges Impfzentrum):

Montag – Sonntag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr & 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

CTZ Auerbach/V., Friedrich-Ebert-Str. 21A, 08209 Auerbach/V.

Mo, Mi, Fr| 07:00 – 13:00, Di, Do| 12:00 – 18:00, Sa, So| 08:00 – 12:00

CTZ Oelsnitz/V., DRK Geschäftsstelle, Melanchthonstr. 26, 08606 Oelsnitz/V.

Mo, Mi, Fr| 06:00 – 12:00, Di, Do| 13:00 – 18:00, Sa| 07:00 – 13:00, So| 08:00 – 12:00

CTZ Reichenbach/V., Turnhalle, Cunsdorfer Str. 25, 08468 Reichenbach/V.

Mo, Mi, Fr| 07:00 – 14:00, Die, Do| 12:00 – 18:00, Sa| 08:00 – 13:00, So| 08:00 – 12:00

Ab Montag:

Testzentrum Wunsiedel, Rot-Kreuz-Straße 1

Montag – Freitag: 10:00 Uhr bis 13 Uhr & 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Testzentrum Pößneck (Saale-Orla-Kreis), ehemaliges Pförtnerhäuschen am Viehmarkt

Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Dienstag: 8:00 bis 12:00 Uhr

Freitag: 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr.