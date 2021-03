Schaeffler legt Jahreszahlen für 2020 vor

Herzogenaurach (dpa) – Unter dem Eindruck eines grundlegenden Umbaus im Unternehmen und der Corona-Krise legt der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler am Donnerstag seine Jahreszahlen vor. Nach vorläufigen Zahlen, die Schaeffler bereits Ende Januar bekanntgegeben hatte, gingen die Erlöse 2020 vor allem wegen der Corona-Folgen um 10,4 Prozent zurück.

Schaeffler hatte im vergangenen Jahr angekündigt, 4400 seiner weltweit knapp 90 000 Stellen abbauen zu wollen – vor allem an deutschen Standorten. Das Unternehmen will sich stärker auf nachhaltige Produktionsfelder wie E-Antriebe oder Wasserstofftechnik verlagern. Dafür sollen auch einzelne Standorte in Deutschland geschlossen werden. Erst vor kurzem hatte Schaeffler angekündigt, am Firmensitz in Herzogenaurach ein neues Zentrallabor für 80 Millionen Euro zu bauen.

