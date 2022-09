Schadstoffe in Keksen: Hersteller ruft Produkt zurück

Wegen einer möglichen Gefahr durch Schadstoffe ruft der Hersteller Modern Chocolate GmbH Kekse zurück. Betroffen sei das Produkt «Aldiva Einhorn-Kekse 220g» des Unternehmens mit Sitz in Dreieich im Landkreis Offenbach, wie das amtliche Portal «lebensmittelwarnung.de» am Mittwoch mitteilte. In der Süßware seien bei Produkttests erhöhte 3-MCPD- und Glycidolwerte festgestellt worden. Diese Stoffe könnten gesundheitsgefährdend sein, weshalb von einem Verzehr abgeraten werde. Betroffen seien Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21. April 2023.

Die Kekse wurden laut dem Hersteller vom 09. Februar bis zum 31. August 2022 verkauft. Kunden können die Nascherei gegen Erstattung des Verkaufspreises von zwei Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.

Vertrieben wurde die Ware in Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein.

Bei 3-MCPD handelt es sich um chemische Ester-Verbindungen.