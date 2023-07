Schaden von über 100.000 Euro: Autodiebstahl in Markneukirchen

Kurioser Diebstahl im Vogtland: Ein Unbekannter setzt sich in eine Gastronomie in Markneukirchen, bestellt Essen und nimmt sich ohne zu zahlen eine Flasche zu trinken aus dem Kühlschrank. Danach klaut er einen Fahrzeugschlüssel und fährt mit dem Auto fort. Das ist in der Nacht zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr im Markneukirchener Ortsteil Erlbach am Marktplatz passiert, schreibt die Polizeidirektion Zwickau. In dem gestohlenen Audi (Audi E-Tron 55; Kennzeichen: V-OB 92) waren zu dem Zeitpunkt laut Polizei auch 3.000 Euro Bargeld, ein Macbook und Geldkarten. Der Entwendungsschaden liegt laut Polizei bei zirka 110.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Infos der Polizei:

Der Inhaber der Gaststätte konnte den Täter wie folgt beschreiben:

– männlich

– circa 35 bis 45 Jahre alt

– 1,80 Meter groß

– er sprach Deutsch mit Akzent, vermutlich polnisch oder tschechisch – er trug ein weißes T-Shirt – blaue, knielange Jeans – eine schwarze Hüfttasche – sowie ein blaues Basecap

Können Sie Hinweise zum unbekannten Dieb geben? Haben Sie Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht oder ist Ihnen sonst etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480.