Kammerstein (dpa/lby) – Ein Brand bei Kammerstein (Landkreis Roth) hat in einem Wohnhaus einen geschätzten sechsstelligen Schaden angerichtet. Das Feuer brach in der Nacht auf Mittwoch in dem Haus in Barthelmesaurach aus, wie die Polizei mitteilte. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt. Am Mittwochmorgen dauerte der Löscheinsatz nach Angaben der Polizei noch an. Die Brandursache war zunächst unklar.

