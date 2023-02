Bis die Festsaison in der Region startet dauert es noch ein bisschen. Die Stadt Selb erinnert aber jetzt schon an das Fest der Porzelliner. Das findet traditionell am erste Wochenende im August statt. Das ist dieses Jahr der 5. August. An dem Tag findet auch ein großer Porzellanflohmarkt mit ca. 400 Anbietern statt. Am darauffolgenden Tag gibt es einen verkaufsoffenen Tag.