Saubere Energie: Neuer Solarpark in Hof geplant

Wir stecken mittendrin in der Klimakrise, sagen unter anderem Klimaforscher nach dem verheerenden Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Oberbayern, aber auch hier in der Region. Deshalb fordern viele nun schnelles Handeln, zum Beispiel bei der Energiewende.

Mehr Solaranlagen könnten eine Lösung sein: Sonnenstrahlen liefern Energie und kommen als Strom bei uns zuhause an. In Hof soll auch ein neuer Solarpark entstehen, westlich der Kläranlage, entlang der Bahnstrecke Hof-Leipzig. Der Solarpark soll fünf Hektar groß werden, also in etwa so wie sieben Fußballfelder. Damit der Planer aus Regensburg die Flächen nutzen kann, hat der Hofer Stadtrat jetzt die rechtlichen Weichen dafür gestellt.