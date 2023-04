Sattelzug kracht in Baustelle: A93 gesperrt

Eine gesperrte Autobahn, Staus und Öl im Fluss: Einen folgenschweren Unfall hat der Fahrer eines Sattelzugs auf der A93 in der Oberpfalz gebaut. Der 68-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen bei Pfreimd (Landkreis Schwandorf) nahezu ungebremst in eine Baustelle. Dabei rammte er eine Fahrbahnabtrennung aus Beton. «Wir haben ein Riesen-Trümmerfeld», sagte ein Polizeisprecher. Es sei aber glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Bergung des Sattelzugs sollte noch den gesamten Vormittag dauern.

Die Polizei leitete den Verkehr über Norden um, Richtung Süden war eine Fahrspur befahrbar. Es kam zu Staus. Bei dem Unfall traten Diesel und Schmierstoffe aus. Eine unbekannte Menge gelangte über einen Gully in die Flüsse Pfreimd und Naab. Die Feuerwehr richtete Ölsperren ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf bislang 150.000 Euro.