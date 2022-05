Sattelzug kommt von Fahrbahn ab: Fahrer stirbt

Ein Sattelzug-Fahrer ist in Mittelfranken bei einem Unfall ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 58-Jährige mit seinem Fahrzeug am Mittwochnachmittag bei Steinsfeld (Landkreis Ansbach) nach links von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Der mit Kranwagen beladene Sattelzug kippte um und blieb schließlich in der anliegenden Wiese auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde den Angaben zufolge im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Trotz eingeleiteter Reanimation habe aber nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden können, hieß es.