Santiano und Mark Forster zu Gast in Hof: Alle wichtigen Infos zum Konzertwochenende

Feste, Veranstaltungen und Konzerte – auf all das mussten wir in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie verzichten. So hätte zum Beispiel Mark Forster im Jahr 2020 mit seiner Tour „Liebe“ nach Hof kommen sollen. Nun wird das Konzert nach zwei Jahren nachgeholt: Am Samstag tritt Mark Forster auf dem Volksfestplatz an der Hofer Freiheitshalle auf. Bereits am Tag zuvor gibt auch die Band Santiano ein Konzert.

Los geht’s an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr. Wer mit dem Auto anreist, kann zum Beispiel an den öffentlichen Straßen im Gewerbegebiet Hohensaas in Hof oder an den Hochschulen parken. Von dort aus fahren ab 16 Uhr Shuttle-Busse zum Konzertgelände. Große Rucksäcke, Klappstühle, Flaschen aller Art und auch große Kameras dürft ihr nicht mit aufs Gelände nehmen. Aus Rücksicht auf die Anwohner ist um spätestens 22 Uhr Schluss mit der Musik. Außerdem sind die Nailaer Straße und die Hans-Högn-Straße aus Sicherheitsgründen am Samstag ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt.