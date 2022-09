Santiano-Open-Air in Hof: Rangelei am Einlass

Ihr feiert das Open-Air-Sommer-Finale auf dem Hofer Volksfestplatz heute Abend mit Mark Forster – präsentiert von Radio Euroherz. Schon gestern Abend kamen 3000 Fans zum Santiano-Konzert an die Freiheitshalle. Das ist insgesamt friedlich verlaufen, teilt die Polizei mit. Kurz vor Beginn kam es allerdings am Einlass zu einer Rangelei. Einem Mann aus Worms passte es gar nicht, dass sich ein Mann und eine Frau in der Schlange an ihm vorbeidrängelten. Er hat die Frau deshalb auf den Boden geschubst und dem Mann ins Gesicht geschlagen. Andere Besucher riefen daraufhin die Polizei. Die Angegriffenen waren da aber bereits weg. Die Hofer Polizei bittet die beiden deshalb jetzt, sich zu melden.

