Sanoussy Ba in der Bundesliga: Für jungen Hofer geht der Fußballtraum in Erfüllung

Vom Stadtteilverein in die Fußball-Bundesliga: Für den 18-jährigen Hofer Sanoussy Ba geht dieser Traum in Erfüllung. Der gebürtige Hofer, der bereits 2016 für die U19 von Red Bull Leipzig antreten durfte, erhält nun die Chance im dortigen Profikader sein Können zu zeigen. Seine Fussball-Karriere hatte Ba beim VfB Moschendorf in Hof begonnen. Später durfte der junge Spieler sein Talent bei der SpVgg Bayern Hof unter Beweis stellen. Der Trainingsauftakt mit der ersten Mannschaft der roten Bullen, die vor kurzem erst den DFB-Pokal gewonnen haben und zu den Top 5-Teams der Fussball-Bundesliga zählen, soll am 27. Juni stattfinden.