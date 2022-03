Sanktionen gegen Russland: Auch Hochschule Hof stoppt Projekte in Russland

Während russische Truppen weiter die Ukraine angreifen, verhängen zahlreiche Länder Sanktionen gegen Russland, darunter auch Deutschland. In Bayern hat der Ministerpräsident Markus Söder gestern angekündigt, zahlreiche Projekte in Russland auszusetzen. Das betrifft auch Hochschulen. Die Hochschule Hof will keine neuen Projekte in Russland starten, sagt Pressesprecher Rainer Krauß auf Euroherz-Nachfrage.

Für russische Studenten, die bereits in Hof sind, hat das demnach aber keine Auswirkungen. Sie können ihr Studium normal weiterführen.