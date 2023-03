Sanierungspflicht für Gebäude: Ludwig (FW) wettert gegen EU-Beschluss

Das EU-Parlament hat für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt. Ähnlich wie bei Haushaltsgeräten soll die Energieeffizienz auf einer Skala von A bis G angegeben werden. Konkret sollen Wohngebäude bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse «E» und bis 2033 die Energieeffizienzklasse D erreichen. Es gibt auch Kritiker. Dazu zählt der Freie Wähler Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig. Die Freien Wähler seien für Klimaschutz, der dürfe die Bevölkerung aber nicht überfordern. Eine aufgezwungene Sanierungspflicht werde vor allem Menschen in Oberfranken vor erhebliche Probleme stellen, so Ludwig weiter.

Auch Markus Pieper ist gegen das Vorhaben und warnt vor einer Überlastung der Bürger. Er ist Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament.

Nach der Entscheidung des EU-Parlaments stehen nun Verhandlungen darüber mit den Mitgliedsstaaten an.