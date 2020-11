Sanierungsberatungen kommen gut an: Mehr Gutscheine im Landkreis Hof

Die Leerstände in der Region sind schon länger ein Problem. Viele Eigentümer wissen häufig aber nicht so recht, was das beste für ihre Immobilie ist und lassen sie deshalb so wie sie ist. Der Landkreis Hof geht das Thema seit zwei Jahren an und bietet Sanierungs-Erstberatungsgutscheine an.

Im Herbst ist der mittlerweile 50. Gutschein an eine junge Familie aus Münchberg gegangen. Das Leerstandsmagement hat deshalb beschlossen, in diesem Jahr nochmal 15 Gutscheine zur Verfügung zu stellen. Den Kontakt zu den Ansprechpartnern findet ihr unten:

Ansprechpartner Leerstandsmanagement:

Jens-Uwe Werner:

Tel.: 09281/57 517

Tanja Kämpfer-Hagen Tel.: 09281/57 523

E-Mail: hausundhof@landkreis-hof.de

Detaillierte Infos rund um den Erstberatungs-Gutschein gibt’s auch im Flyer Beratungsleistung durch Experten unter folgendem Link: https://cloud.landkreis-hof.de/index.php/s/ynYQJPCc4ksQLZp

(Das Bild ist vor der Corona-Pandemie entstanden.)