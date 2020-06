Sanierungen am Untreusee und in Jägersruh: Bauarbeiten in Hof starten heute

Am langen Pfingstwochenende sind auch viele wieder am Untreusee in Hof unterwegs gewesen, egal ob zum Schwimmen, Sporteln oder Spazieren. Um die Wege dort kümmert sich die Stadt Hof. In den kommenden drei Wochen bekommt der Bereich zwischen Bootsrampe und Damm eine neue Asphaltdecke. Etwa vier Tage lang ist am Damm überhaupt kein Durchkommen. Dann geht’s nur über die Mühlwiesen, heißt es aus dem Rathaus. Sogar vier Wochen lang läuft die Sanierung der Hauptstraße in Jägersruh. Eine Ampel regelt in dieser Zeit den Verkehr.