Familien leben nicht nur in Einfamilienhäusern im Grünen, sondern auch mitten in der Innenstadt. Auch die Stadt Hof will jetzt Wohnraum für Familien schaffen. Sie lässt die Gebäude in der Theaterstraße 10 und 12 sanieren. Vorgesehen sind acht Wohneinheiten mit einer Fläche zwischen 95 und 180 Quadratmetern. Dazu gehört jeweils ein Balkon oder eine Terrasse. Wann es mit dem Bau losgehen kann, hängt von der Kapazitäten und vom Wetter ab. Angepeilt ist das erste Quartal 2022.