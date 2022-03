Sanierung oder Abriss?: Diskussion über Denkmalgeschützte Gebäude

Sanieren oder lieber doch abreißen? Wenn es um Denkmalgeschützte Gebäude geht, spaltet sich die Meinung der Bürger häufig. Immerhin können unter Denkmal stehende Gebäude im gut sanierten Zustand ganze Straßenzüge aufwerten – sind sie jedoch heruntergekommen und baufällig, dann werten sie ein Gebiet sogar ab. Die Sanierung solcher Gebäude kostet viel Zeit und Nerven – dennoch werden Denkmal-Sanierungen finanziell bezuschusst, zum Beispiel durch die Bayerische Landesstiftung. Im Hofer Land sind bei der letzten Ausschüttung der Bayerischen Landesstiftung aber nur zwei Projekte bedacht worden.

Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt, der denkmalpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halbleib, Kreisarchivpfleger Adrian Roßner, sowie Fabian Höhne vom Planungsbüro DSK GmbH wollen heute gemeinsam darüber diskutieren, warum in der Region nur so wenig Zuschüsse landen, welche Unterstützung Eigentümer und Kommunen brauchen und was noch besser laufen könnte. Im gesamten Freistaat hat die Bayerische Landesstiftung zuletzt 269 Projekte finanziell unterstützt.