Kaum ist der Winter vorbei, starten langsam überall in der Region wieder Bauarbeiten. Auch am Friedensplatz in Marktredwitz ist das ab heute der Fall. Er bekommt eine neue Fahrbahndecke. Der Friedensplatz ist deshalb bis zum 6. April komplett gesperrt. Wie es aus dem Rathaus heißt, gilt das auch für alle Parkplätze in diesem Bereich. Es gibt eine Umleitung. Die Stadt Marktredwitz bittet ortskundige Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren.