Sanierung geplant: Brücke in Joditz bald für Schwerlastverkehr gesperrt

Für einen Ausflug zieht es viele in der Euroherz-Region nach Joditz im Landkreis Hof. Von dort aus lässt es sich zu unterschiedlichen Wandertouren aufbrechen. An der Brücke am Saalestau in Joditz ist jetzt aber Vorsicht geboten. Es handelt sich um die Isaarer Straße, die im Köditzer Ortsteil Joditz von der Staatsstraße 2192 abzweigt und an Isaar vorbei zur Bundesstraße 2 führt. Wie das Landratsamt Hof mitteilt, wird die Brücke für den Schwerlastverkehr gesperrt. Eine routinemäßige Bauwerksprüfung hat ergeben, dass sie stark sanierungsbedürftig ist. Wenn schwere Fahrzeuge darüber fahren, könnte sich der Zustand der Brücke noch verschlechtern. Die Regelung gilt für Fahrzeuge, die schwerer sind als 18 Tonnen. Die Sperrung wird noch diesen Monat umgesetzt. Auch die Planungen für die Sanierung sind schon angelaufen.