Sanierung des Plauener Rathauses: Aufzüge drei Tage gesperrt

Von außen sieht das Rathaus in Plauen seit der Sanierung des Nord-West-Flügels schon ganz gut aus. Innen gibt es aber noch einiges zu tun. Hier dauern die Bauarbeiten voraussichtlich noch bis August.

Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass die Aufzüge am Eingang Herrenstraße von heute bis Mittwoch gesperrt sind. Wer also ins Standesamt oder Bürgerbüro muss und auf den Fahrstuhl angewiesen ist, sollte in diesen drei Tagen keinen Termin ausmachen. Alle anderen Etagen sind mit dem Lift erreichbar, der Zustieg im Untergeschoss ist weiterhin möglich.