Sanierung des Hofer Luftstegs: Bauarbeiten starten bald

Wer schnell vom Hauptbahnhof auf die andere Seite der Stadt will, nimmt in Hof den Luftsteg. Schon länger steht fest, dass er einen neuen Bodenbelag braucht. Die Sanierung will die Stadt noch in diesem Jahr in Angriff nehmen – und die Zeit drängt. In der letzten Ferienausschuss-Sitzung hat Baudirektor Stephan Gleim deutlich gemacht, dass die Beauftragung an die Baufirma schnellstmöglich erfolgen soll, damit die Bauarbeiten noch vor dem Winter beendet sind. Demnach sollte die Firma frühestens ab der kommenden Woche starten. Der genaue Baubeginn steht aber noch nicht fest, heißt es von der Stadt Hof.