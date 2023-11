Sanierung der Nürnberger Frauenkirche schreitet voran

Eine junge Frau wird 1990 in der Nähe von Nürnberg ermordet. Bis heute ist die Tat ungeklärt. Nun haben Ermittler eine neue Spur (…)

Polizei: Nach 33 Jahren neue Spur zu Mord an 22-Jähriger

Eine Jugendgruppe hat in Fürth ein Taxi angehalten und nach einem Streit dessen Fahrer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag (…)

Jugendgruppe hält Taxi an und attackiert Fahrer nach Streit

Mann bedroht Polizisten in Polizeistation mit Pistole

Ein Mann mit einer Pistole hat Polizisten in einer Polizeiinspektion in Mittelfranken bedroht. Wie die Ermittler am Donnerstag (…)