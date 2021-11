Sanierung der Klinik Münchberg: Neue Zufahrt fertig

In der Klinik in Münchberg ändert sich durch die Sanierung einiges. Aber auch schon vor dem Eingang müssen sich Besucher jetzt umstellen. Wie das Landratsamt Hof mitteilt, ist die neue Zufahrt an der Hofer Straße fertig. Sie liegt etwa 50 Meter weiter stadtauswärts, ist beschildert und grenzt an die Baustelle an. Über die neue Zufahrt geht es zur Notaufnahme, zum Haupteingang und zum Kurzzeitpark-Bereich davor. Die bisherige Zufahrt dient nur noch der Anlieferung des Wirtschaftshofs und ist für Besucher gesperrt.