Sanierung der Elstertalbrücke startet im August: Ab heute erste Vorbereitungen

Sie ist die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt und wohl auch eine der längsten Baustellen der Region: Die Elstertalbrücke im Vogtland. Mittlerweile ist sie in die Jahre gekommen – deshalb will sie die Deutsche Bahn wieder fit für den Bahnverkehr machen. Die Sanierung der Brücke startet im August. Für die Brücke gibt es dann ein neues Gleistragwerk, frische Pfeiler und Gewölbe. Erste Vorbereitungen starten bereits heute. Die Strecke zwischen Herlasgrün und Plauen ist in dieser und der übernächsten Woche deshalb nur eingleisig befahrbar.

(Symbolbild)