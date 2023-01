Sanierung der Elsterbrücke: Große Verkehrseinschränkungen in Plauen

Die Neue Elsterbrücke ist die Hauptverkehrsader in der Plauener Innenstadt. Weil sie in die Jahre gekommen ist, muss sie die Stadt komplett abreißen und dann wieder aufbauen. Das dauert gut zwei Jahre lang. In dieser Zeit kommt es zu massiven Verkehrseinschränkungen in Plauen. Die Stadt hat jetzt bei einer Veranstaltung darüber informiert.

Ende März soll die erste Bauphase mit der Überdeckung für die Syra und den Mühlgraben starten. Der Komturhof ist dann etwa ein Jahr lang gesperrt. Zum Pflegeheim soll es aber eine Zufahrt geben. In der folgenden Bauphase ist dann die Syrastraße und die Neue Elsterbrücke gesperrt. Die Straßenbahn fährt solange über ein Behelfsgleis. Auf den umliegenden Straßen gibt es Änderungen bei der Verkehrsführung. Die Stadt rechnet mit Baukosten von gut 12 Millionen Euro.