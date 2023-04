Sanierung der Dreifachturnhalle in Selb: Hohe Baupreise sorgen für Kostensteigerung

Knappe und teure Materialien lassen die Baupreise momentan in die Höhe schnellen. Das merkt auch der Landkreis Wunsiedel, und zwar bei der Generalsanierung der Dreifachturnhalle der Realschule Selb. Ursprünglich war einmal von Kosten in Höhe von knapp acht Millionen Euro die Rede. Nach aktuellem Stand wird es aber doch 35 Prozent teurer. Das zuständige Architekturbüro rechnet mit Gesamtkosten von 10,5 Millionen Euro. Das Büro prüft derzeit Einsparpotenziale. Der Bau- und Schulausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, trotzdem mit der Generalsanierung weiterzumachen. Der Landkreis Wunsiedel prüft auch, ob weitere Fördermittel für das Projekt bewilligt werden könnten. Der Landkreis übernimmt einen Eigenanteil von etwas mehr als vier Millionen Euro.