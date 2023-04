Sanierung der Burg Hohenberg: Arbeiten gehen weiter

Die Burg ist das Wahrzeichen der Stadt Hohenberg im Landkreis Wunsiedel. Das Gebäude ist aber über 800 Jahre alt. Deswegen laufen dort schon seit einigen Jahren Sanierungsarbeiten. Über den aktuellen Stand der Arbeiten hat nun das Staatliche Bauamt Bayreuth informiert. In der Vergangenheit hat’s immer wieder Verzögerungen gegeben: Wegen der Pandemie mussten die Arbeiten lange unterbrochen werden. Aktuell bringen die enormen Preissteigerungen den Zeitplan durcheinander. Die Sanierung kann jetzt nach einer Winterpause aber wieder weitergehen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Zunächst geht’s mit den Arbeiten in den Kellern der Burg weiter. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie auch bald mit den Arbeiten am Dach loslegen können. Künftig soll die Burg als Jugendherberge und Tagungsstätte dienen.