Sanierung am Grenzturm Heinersgrün: Finanzspritze vom Bund

Viele Jahre hat die innerdeutsche Grenze Bayern und Sachsen getrennt. Auch nach dem Mauerfall erinnern noch einige Stellen in der Region an diese Zeit: Zum Beispiel der ehemalige Grenzturm in Heinersgrün. Der Vogtlandkreis und der Landkreis Hof lassen den gerade sanieren und wollen ein Museum daraus machen. Finanzielle Unterstützung kommt dafür jetzt auch vom Bund: Aus dem sogenannten Mauerfonds fließen rund 75.000 Euro in das Projekt.

