Sandler produziert für Bayern: Freistaat gründet Maskenverbund

Bayern geht in der Maskenproduktion weiter voran. Die Sandler-Gruppe in Schwarzenbach an der Saale produziert ja schon länger den Vliesstoff für Einwegmasken im Auftrag des Freistaats. Jetzt soll alles Hand in Hand laufen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gibt heute den Startschuss für den neuen Maskenverbund Bayern. Dabei arbeiten drei Firmen künftig zusammen. Ein Autozulieferer aus Niederbayern produziert mit Hilfe einer Maschine aus der Oberpfalz aus dem Stoff von Sandler täglich Schutzmasken in einer sechsstelligen Stückzahl.