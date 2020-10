Sandler: Erneut Präsident des VTB

Ob es die Kultur-, die Auto- oder die Textilbranche ist: Viele Unternehmen und Firmen kämpfen in der Corona-Krise mit Herausforderungen. Ein Zeichen der Kontinuität will in dieser Zeit der Verband der Bayerischen Textil- und Bekleidungsbranche setzen. Das sagt Christian Heinrich Sandler, der Vorstandsvorsitzende der Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale aktuell. Er ist jetzt erneut zum Präsidenten des Verbandes gewählt worden. Er freue sich auf eine neue Amtszeit, so Sandler. Das schreibt der VTB in einer aktuellen Mitteilung.