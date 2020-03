Sandler AG: Positiver Geschäftsjahresabschluss

Auch die Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale hilft bei der Eindämmung des Corona-Virus. Wie berichtet, hat die Firma einen Vliesstoff entwickelt, der Bakterien und Viren filtert. Damit bietet er den Menschen Schutz vor einer Ansteckung. Diese Vliesstoffe liefert Sandler derzeit an Kunden weltweit. Jetzt zieht das Unternehmen Bilanz über das vergangene Jahr.

In einer aktuellen Mitteilung heißt es, dass der Vliesstoffhersteller das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz von 322 Millionen Euro abschließt. Das Unternehmen hat aber auch kräftig investiert – ein zweistelliger Betrag im Millionen-Bereich ist in die Erweiterung des Stammsitzes in Schwarzenbach geflossen. Auch die U.S Niederlassung baut Sandler zu einem Kompetenzzentrum aus, heißt es weiter.