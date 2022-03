Sandler AG: Neue Ladesäulen auf dem Betriebsgelände

Die Sandler AG fördert E-Mobilität für ihre Mitarbeiter. Der Vliesstoffspezialist hat auf seinem Betriebsgelände in Schwarzenbach an der Saale zwölf Ladepunkte für Elektro- und Hybridfahrzeuge bereitgestellt. Diese können, trotz steigender Energiepreise, kostenfrei von den Mitarbeitern des Unternehmens, aber auch deren Kunden und Besuchern genutzt werden. Die Installation der Ladepunkte hat rund 100.000 Euro gekostet und kann bei Bedarf um weitere Ladepunkte ergänzt werden. Für innerbetriebliche Zwecke stehen den Mitarbeitern bereits zwei E-Autos des Unternehmens zur Verfügung. In Zukunft sollen noch mehr hinzukommen.