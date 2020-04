Sana Klinikum: Innungen bringen Brotzeit-Überraschung

Zusammenhalten – das ist in Krisenzeiten wie dieser besonders wichtig. Dass die Region zusammenhält, zeigt eine aktuelle Aktion der Fleischer-Innung Hof-Wunsiedel und der Bäcker-Innung Hof. Sie haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SANA-Klinikums Hof eine Brotzeit spendiert. Damit wollen sie DANKE sagen und ihre Wertschätzung für die Arbeit der Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern und den Mitarbeitern in der Verwaltung nicht nur in diesen Zeiten zeigen. Geschäftsführer Dr. Holger Otto und Pflegedienstleiter Robert Treml haben die Spende entgegengenommen und gleichzeitig betont, dass auch die Metzger und Bäcker in dieser Krisenzeit geöffnet haben, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Dafür hat sich das Sana im Gegenzug bedankt.