Sana Klinikum in Hof: Azubis übernehmen durch Schülerprojekt Verantwortung

Den ersten Schritt zu machen ist oft ungewohnt und schwierig. Jeder kommt aber bestimmt einmal in diese Situation. So erging es auch einigen Auszubildenden des Sana Klinikums. Sie haben an dem Schülerprojekt „Mit Kopf, Herz und Hand – Schüler leiten eine Station“ des Hochfränkischen Bildungszentrums für Gesundheit und Pflege teilgenommen. Die Schülerinnen und Schüler des dritten Lehrjahres mussten dabei die Verantwortung im Stationsalltag übernehmen – in diesem Jahr auf der Neurologischen Station und auf der Kinderstation. Das gesamte Lehrerteam, die Praxisanleiter und das Stations- und Ärzteteam hat die jungen Azubis dabei begleitet. Die Schülerinnen und Schüler setzen dabei die Theorie in die Praxis um und haben zum Beispiel Ärztevisiten begleitet, den Patienten das Essen ausgeteilt und sie versorgt – auch mit Notfallsituationen haben sie umgehen müssen.