Sana-Klinikum Hof und RADIO-LOG: Kooperation bis 2029 verlängert

Das Sana-Klinikum und das medizinische Versorgungsunternehmen RADIO-LOG haben ihre Kooperation verlängert. RADIO-LOG habe neue Maßstäbe in der Strahlentherapie gesetzt, so Holger Otto, der Geschäftsführer des Sanaklinikums. Die Einrichtung sei ein wichtiger Bestandteil der Schwerpunktzentren zur Versorgung von Krebspatienten, so Otto weiter. Die neue Kooperationsvereinbarung dauert bis Ende 2029. Bis zu 100 Patienten werden inzwischen jeden Tag behandelt.

In neue Anwendungsbereiche und schonendere Therapien soll jetzt investiert werden. Das kündigt Stefan Braitinger an. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter von RADIO-LOG. Das rund zwei Millionen Euro teure Gerät sei bereits bestellt. Zur Strahlentherapie kommen auch Patienten weit über Hof hinaus, viele nehmen lange Anfahrswege in Kauf. Die Einrichtung hat also überregional an Bedeutung gewonnen.