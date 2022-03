Sana-Klinikum Hof: Sanierungsarbeiten schreiten voran

Seit mehr als zwei Jahren laufen die Sanierungsarbeiten im Sana-Klinikum der Stadt Hof bereits. Das erste Etappenziel ist fast erreicht – das gibt die Klinik bekannt. Herzstück des ersten Teilprojekts ist das Interventionszentrum. Hier sollen in Zukunft beispielsweise die Funktionsabteilungen der Neurologie und Kardiologie zu finden sein. Außerdem entsteht hier ein neuer Aufwachraum mit 18 Betten. Das Intenventionszentrum soll im Herbst in Betrieb genommen werden. Rund 32 Millionen Euro haben die Maßnahmen des ersten Teilprojektes gekostet. Im nächsten Abschnitt ist der Bau von Hybrid OP und da Vinci OP-Sälen sein. Sie erlauben neben den normalen Operationen eine zeitgleiche Anwendung von Radiologietechnik. In Zukunft stehen noch weitere Neu- und Umbauten am Klinikum an. Mit dem zweiten von vier Bauabschnitten soll es aber erst 2025 weitergehen.

So sieht die Decke des neuen Aufwachraumes im Interventionszentrum aus: