Sana Klinikum Hof: Neurochirurgie mit Expertenteam

Unser Gehirn ist die Zentrale unseres Denkens und Handelns, steuert unsere Bewegungen und alle wichtigen Lebensfunktionen. Selbst bei Schädigungen können andere Teile des Gehirns Aufgaben übernehmen und neue Verbindungen entstehen. Ein faszinierendes und komplexes Fachgebiet in der Medizin, das sich jetzt auch am Sana Klinikum in Hof befindet: Die Neurochirurgie.

Das heißt: Auch in Hof können Patienten mit Hirntumoren, Schädel- und Hirnverletzungen, Blutungen oder Fehlbildungen im Hirn behandelt und operiert werden – übrigens auch Kinder. Leiter der Abteilung am Sana ist der renommierte Neurochirurg Professor Dr. Domagoj Jugovic. Der gebürtige Kroate hat in seinem Heimatland in Zagreb studiert, in Slowenien seine Facharztausbildung gemacht und war zuletzt am Klinikum Bamberg Chef der Neuro- und Kinderneurochirurgie. Nicht nur medizinische Instrumente beherrscht Jugovic – er ist zusätzlich studierter Organist.