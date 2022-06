Bisher mussten Fachärzte dafür an andere Kliniken wechseln. Ab sofort können sie sich aber auch am Sana Klinikum in Hof im Bereich Akut- und Notfallmedizin weiterbilden. Dr. Bernd Mandel, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme, hat von der Bayerischen Landesärztekammer die volle Weiterbildungsbefugnis erhalten. Damit können Fachärzte die volle Weiterbildungszeit von zwei Jahren am Sana Klinikum in Hof verbringen.