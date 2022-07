Sana Klinikum Hof: Herzkissen für Brustkrebspatienten

Mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus zu liegen ist eine schwierige Situation. Schüler der Beruflichen Schulen in Ahornberg wollten den Brustkrebspatienten am Sana Klinikum in Hof jetzt zumindest eine kleine Freude bereiten. Sie haben ihnen selbst genähte Herzkissen geschenkt. Durch ihre Form würden die Kissen ideal in der Achselhöhle liegen und so die Narbenschmerzen nach der OP oder Lymphschwellungen lindern. Jedes der 22 Herzen ist mit einem Anhänger, einem Gedicht und einer persönlichen Widmung versehen.