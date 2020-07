Sana-Klinikum Hof: Gütesiegel für herausragende Behandlungsqualität

Die meisten Geburten in Hochfranken finden im Sana-Klinikum in Hof statt. Der Verband der privaten Krankenversicherungen bestätigt die Eltern nun in ihrem Vertrauen. Das Sana-Klinikum hat von ihm nämlich ein Gütesiegel für seine herausragende Behandlungsqualität erhalten. Darüber hinaus hat der Verband vor allem die Behandlungsfelder Gynäkologische Operationen, Geburtshilfe und Neonatologie gelobt. Aber auch bei Hüft- und Knieprothesen oder bei Brustkrebs entspricht die Behandlung am Sana-Klinikum herausragenden Standards.