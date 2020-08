Sana-Klinikum Hof: Darmkrebsbehandlung erfährt Upgrade

Betroffene berichten häufig von starken Schmerzen – Darmkrebs ist in Deutschland keine Seltenheit. Es ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen gleichermaßen. Vor allem im Anfangsstadium ist Darmkrebs aber noch sehr gut heilbar – das Sana-Klinikum in Hof zum Beispiel ist ein zertifiziertes Darmkrebszentrum.

Seit Kurzem kommt dort bei der Behandlung ein spezieller Roboterarm zum Einsatz, mit dem erstmal beim Patienten keine so großen Schnitte mehr nötig sind und der andererseits zielgenauer und sicherer operieren kann als ein Mensch. Den braucht es natürlich trotzdem noch, um den Roboter zu steuern. Außerdem kommt am Sana-Klinikum ein Verfahren zum Einsatz, das nur wenige Zentren in Deutschland anbieten: Bei der Methode operieren zwei Chirugen durch seperate Zugänge am Tumor. Dadurch kommt es deutlich seltener zu unerwünschten Nachwirkungen der OP.